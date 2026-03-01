L’Avare de Molière ou la teuf au fric ZA La Palun Buis-les-Baronnies

L’Avare de Molière ou la teuf au fric

ZA La Palun Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Le THÉÂTRE DES HABITANTS accueille le THÉÂTRE DU TRAC de Beaumes-de-Venise qui présente L’AVARE de Molière le dimanche 22 mars 2026 à 15h00

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ZA La Palun Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 92 36 37

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English :

The THÉÂTRE DES HABITANTS welcomes the THÉÂTRE DU TRAC from Beaumes-de-Venise, which will present Molière’s L’AVARE on Sunday, March 22, 2026 at 3:00 p.m

L’événement L’Avare de Molière ou la teuf au fric Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale