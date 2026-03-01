L’Avare de Molière ou la teuf au fric ZA La Palun Buis-les-Baronnies
L’Avare de Molière ou la teuf au fric ZA La Palun Buis-les-Baronnies dimanche 22 mars 2026.
L’Avare de Molière ou la teuf au fric
ZA La Palun Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Le THÉÂTRE DES HABITANTS accueille le THÉÂTRE DU TRAC de Beaumes-de-Venise qui présente L’AVARE de Molière le dimanche 22 mars 2026 à 15h00
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ZA La Palun Salle des fêtes La Palun Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 92 36 37
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English :
The THÉÂTRE DES HABITANTS welcomes the THÉÂTRE DU TRAC from Beaumes-de-Venise, which will present Molière’s L’AVARE on Sunday, March 22, 2026 at 3:00 p.m
L’événement L’Avare de Molière ou la teuf au fric Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale