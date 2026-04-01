L’Avare Âne Vert Théâtre Fontainebleau
L’Avare Âne Vert Théâtre Fontainebleau samedi 11 avril 2026.
Fontainebleau
L’Avare
Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Le chef d’œuvre de Molière, une plongée tout en rire et en profondeur sur la terrible avarice d’Harpagon.
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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com
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English : The Miser
Molière’s masterpiece, a laugh-out-loud deep dive into Harpagon’s terrible avarice.
L’événement L’Avare Fontainebleau a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
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