L’Avare Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Fontainebleau

L’Avare

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Le chef d’œuvre de Molière, une plongée tout en rire et en profondeur sur la terrible avarice d’Harpagon.

.

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Miser

Molière’s masterpiece, a laugh-out-loud deep dive into Harpagon’s terrible avarice.

L’événement L’Avare Fontainebleau a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau