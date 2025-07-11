L’Avare Rue de l’Estérel Le Mans

L’Avare

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:30:00

fin : 2026-03-06 16:30:00

Date(s) :

2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07

Molière, Clément Poirée Prochainement à l’Espal…

Et si l’avarice, naguère péché capital, était une vertu cardinale à l’ère de la sobriété et de la décroissance ? Fort de ce principe, c’est à un spectacle aussi radin, c’est-à-dire aussi vertueux que le vieil Harpagon lui-même, que vous convie ce théâtre de tréteaux fauché m ais rigolo. .

Rue de l’Estérel L’Espal Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

Molière, Clément Poirée Coming soon to l’Espal…

German :

Molière, Clément Poirée Demnächst im Espal…

Italiano :

Molière, Clément Poirée Prossimamente all’Espal…

Espanol :

Molière, Clément Poirée Próximamente en el Espal…

L’événement L’Avare Le Mans a été mis à jour le 2025-07-11 par CDT72