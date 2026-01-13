L’Avare Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

L’Avare

Vendredi 27 mars 2026 à partir de 20h30.

Samedi 28 mars 2026 à partir de 20h30.

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 20h30.

Samedi 11 avril 2026 à partir de 20h30.

Vendredi 26 juin 2026 à partir de 20h30.

Samedi 27 juin 2026 à partir de 20h30. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.9 – 12.9 – 12.9 EUR

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

2026-03-27 2026-03-28 2026-04-10 2026-04-11 2026-06-26 2026-06-27

Mise en scène d’Audrey Descarrega l’Avare au Divadlo Théâtre de Marseille

Après Labiche et Feydeau, la troupe du Fil qui dépasse reprend Molière dans une version de l’Avare plantée au cœur de la campagne espagnole.



Le vieil Harpagon est prêt à sacrifier le bonheur de ses enfants pour son profit il aime l’or et l’argent plus que l’amour, plus que tout, peut-être même plus que lui-même.



Reste à son entourage à déjouer ses manigances pour enfin pouvoir aimer librement. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

Directed by Audrey Descarrega L’Avare at Divadlo Théâtre, Marseille

