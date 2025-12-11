L’avare Place François Mittérand Saint-Martin-de-Crau

L’avare

Vendredi 6 février 2026 de 20h30 à 21h45. Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 27 – 27 – 30 EUR

Une version drôle et rythmée qui privilégie le burlesque ! Un beau moment à partager en famille.

La pièce l’Avare, reprise par la Compagnie le grenier de Babouchka, se distingue par un foisonnement théâtral qui mêle intrigues amoureuses et familiales dans un style où Molière se régale à réunir le langage naturel d’Harpagon, et celui plus sophistiqué des autres personnages. .

Place François Mittérand Centre de développement culturel Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80 info@cdc-smc.fr

English :

A funny, fast-paced version with an emphasis on burlesque! A great time to share with the whole family.

