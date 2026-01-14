L’AVARE Soissons

L’AVARE

7, rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 21:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Main basse sur la cassette. Amasser, accumuler, conserver

Harpagon est une figure qui aujourd’hui plonge au coeur de nos paradoxes. Et si, pour mieux parler de l’avarice, nous imaginions un Avare radin, ou pour le dire autrement, un spectacle circulaire, où l’on joue avec ce que le public nous donne, avant de le redistribuer après la représentation.

Un théâtre pauvre mais riche de son public, riche de ce que nous partageons. Une troupe qui n’a rien, en slip qui invente chaque soir une pièce unique. Un Avare brigand qui fait sauter joyeusement le verrou de nos cassettes.

7, rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 77 70 lemail@ville-soissons.fr

English :

Hands on the tape. Hoard, hoard, hoard:

Harpagon is a figure who today plunges into the heart of our paradoxes. What if, to better speak of avarice, we imagined a stingy Avar, or to put it another way, a circular show, where we play with what the audience gives us, before redistributing it after the performance.

A theater that’s poor but rich in its audience, rich in what we share. A troupe with nothing in its underpants, inventing a unique play every night. A brigandish miser who joyfully breaks the lock on our cassettes.

