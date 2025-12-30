L’AVARE THEATRE LE RANELAGH Paris

L’AVARE Début : 2026-04-26 à 11:00. Tarif : – euros.

L’Avare de Molière Mise en scène Jean-Philippe DAGUERREC’est tout l’art de Molière de « s’amuser de la folie des Hommes » qui s’exprime à travers ce chef d’œuvre classique si moderne. Outre la jubilatoire analyse psychiatrique de l’avarice à travers le personnage d’Harpagon et la formidable exposition du conflit des générations, la pièce se distingue par un foisonnement théâtral qui mêle intrigues amoureuses et familiales dans un style où Molière se régale à réunir le langage naturel d’Harpagon et celui plus sophistiqué des autres personnages.Mais le grand génie de Molière c’est, avant tout, de réussir à faire rire le public avec un personnage principal odieux, tyrannique, égoïste et maladivement… avare.Avec Didier Lafaye, Grégoire Bourbier, Marguerite Romain, Arnaud Agnel, Gary Grines, Hélène Rossignol, David Ferrara, Stéphanie Wurtz ou Séverine Delbosse, Philippe Arbeille ou Thomas Bousquet, Pierre Benoist ou David MalletAssistant mise en scène Philippe Arbeille / Adaptation Jean-Philippe DaguerreCréation costumes Catherine Lainard // Décors et accessoires Simon Gleizes et Frank ViscardiDurée : 1h25à partir de 10 ans LA PRESSE EN PARLETÉLÉRAMA TTT : Une mise en scène drôle et parfaitement rythmée, à partager en famille. LE PARISIEN : Dynamique, généreux en gags visuels et dotés de caractères bien trempés (…) On appréciera ce Molière en famille. FIGARO MAGAZINE : Un classique de Molière porté par une troupe pleine d’allant qui privilégie le côté burlesque.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris 75