L’AVARE Place Roger Panouse Tournefeuille

La pingrerie revient à la mode, paraît-il ? Garder par devers soi, envers et contre tous, ses sous, ses petits sous… qui donnent finalement bien du souci. Pourquoi ? Par peur du lendemain, parce qu’on nous l’a inculqué, parce que c’est plus fort que soi ?

Le Grenier de Toulouse va interroger cette angoisse maladive, nous offrir une nouvelle interprétation de ce monstre.

Apprendre à donner, c’est apprendre à vivre, dit le poète. À trop avoir, on se fait avoir, non ? Deux heures de combat pour tenter de terrasser la bête.

English :

Penny-pinching is back in fashion, I hear? Keeping one’s pennies, one’s nickels and dimes, in front of one’s face, against all and sundry… which, in the end, makes for a lot of trouble. But why? For fear of tomorrow, because we’ve been taught it, because we can’t help it?

German :

Geiz ist wieder in Mode, wie man hört? Gegen alle Widerstände sein Geld, sein Kleingeld, hinter sich zu halten, das einem am Ende doch nur Sorgen bereitet. Warum ist das so? Aus Angst vor dem nächsten Tag, weil es uns so eingetrichtert wurde, weil wir es nicht lassen können?

Italiano :

Sembra che sia tornata di moda l’abitudine di risparmiare sui centesimi Tenere i propri centesimi, i propri piccoli centesimi, davanti alla faccia, contro ogni previsione? Il che, alla fine, è motivo di grande preoccupazione. Ma perché? Per paura del domani, perché ci è stato inculcato, perché non possiamo farne a meno?

Espanol :

Parece que volver a pellizcar los céntimos está de moda Guardar los céntimos, los pequeños céntimos, delante de la cara, contra viento y marea… lo que, al final, da mucho que pensar. ¿Por qué? ¿Por miedo al mañana, porque nos lo han inculcado, porque no podemos evitarlo?

