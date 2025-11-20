L’Avare Vouziers

L’Avare

Rue Henrionnet Vouziers Ardennes

Tarif : 16 – 16 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif plein

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-20

Quand on était petits, on nous disait que l’eau, ça ne devait pas se gaspiller. Qu’un robinet, ça se ferme. Qu’une fuite, ça coûte cher. Mais qui aurait cru qu’un jour, l’eau deviendrait plus précieuse que l’or ?C’est cette idée à la fois absurde et terriblement réelle qui a fait jaillir l’envie de revisiter L’Avare. Et si la richesse que le vieil Harpagon garde jalousement n’était plus une bourse d’or, mais une citerne d’eau ? Un simple détournement d’objets ? Non. Une manière poétique, burlesque et profondément actuelle de parler de la rareté, de la peur de manquer, de ce que nous choisissons de conserver… ou de partager.Lors de la représentation en soirée, avant et après le spectacle, bar à eaux du monde. Durée 1h20 Dès 11ans L’Avare d’après Molière avec la Cie Tabola Rassa

.

Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

English :

When we were kids, we were told that water shouldn?t be wasted. That taps could be turned off. A leak is expensive. But who would have thought that one day, water would become more precious than gold? It was this idea at once absurd and terribly real that sparked the desire to revisit L’Avare. What if the wealth that old Harpagon jealously guards were no longer a purse of gold, but a cistern of water? A simple misappropriation of objects? No. A poetic, burlesque and deeply contemporary way of talking about scarcity, the fear of running out, and what we choose to keep? or share.During the evening performance, before and after the show, world water bar. Running time 1h20 From 11ans L’Avare after Molière with Cie Tabola Rassa

German :

Als wir klein waren, wurde uns gesagt, dass Wasser nicht verschwendet werden darf. Dass ein Wasserhahn geschlossen werden muss. Ein Leck ist teuer. Aber wer hätte gedacht, dass Wasser eines Tages wertvoller als Gold sein würde? Es war diese absurde und gleichzeitig schrecklich reale Idee, die den Wunsch weckte, L’Avare neu zu interpretieren. Was wäre, wenn der Reichtum, den der alte Harpagon eifersüchtig bewacht, nicht mehr ein Goldbeutel, sondern ein Wassertank wäre? Eine einfache Zweckentfremdung von Gegenständen? Nein. Eine poetische, burleske und zutiefst aktuelle Art, über Knappheit, die Angst vor Mangel und das, was wir behalten oder teilen wollen, zu sprechen.Bei der Abendvorstellung, vor und nach dem Stück, Wasserbar aus aller Welt. Dauer 1h20 Ab 11 Jahren L’Avare nach Molière mit der Cie Tabola Rassa

Italiano :

Quando eravamo bambini, ci dicevano che l’acqua non andava sprecata. Che i rubinetti possono essere chiusi. Che una perdita è costosa. Ma chi avrebbe mai pensato che un giorno l’acqua sarebbe diventata più preziosa dell’oro? È stata questa idea assurda e al tempo stesso terribilmente reale a ispirarci a rivisitare L’Avare. E se la ricchezza che il vecchio Arpagone custodisce gelosamente non fosse più una borsa d’oro, ma una cisterna d’acqua? Una semplice appropriazione indebita di oggetti? No, un’appropriazione indebita di oggetti? Un modo poetico, burlesco e profondamente contemporaneo di parlare della scarsità, della paura di rimanere senza e di ciò che scegliamo di tenere o di condividere. Durante la serata, prima e dopo lo spettacolo, world water bar. Durata 1h20 Da 11 anni L’Avare di Molière con la compagnia Tabola Rassa

Espanol :

Cuando éramos niños, nos decían que no había que malgastar el agua. Que los grifos se podían cerrar. Que una fuga sale cara. Pero, ¿quién iba a pensar que un día el agua llegaría a ser más preciosa que el oro? Fue esta idea -a la vez absurda y terriblemente real- la que despertó el deseo de volver a visitar L’Avare. ¿Y si la riqueza que el viejo Harpagon guarda celosamente ya no fuera una bolsa de oro, sino una cisterna de agua? ¿Una simple apropiación indebida de objetos? No. Una forma poética, burlesca y profundamente contemporánea de hablar de la escasez, del miedo a quedarse sin nada y de lo que decidimos conservar… o compartir.Durante la representación nocturna, antes y después del espectáculo, bar mundial de agua. Duración 1h20 A partir de 11 años L’Avare (El Avaro) de Molière con la compañía Tabola Rassa

L’événement L’Avare Vouziers a été mis à jour le 2025-10-13 par Ardennes Tourisme