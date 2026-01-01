Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère Troyes

Lavau, Un prince celte en bord de Seine vers 450 avant notre ère

En 2015, l’équipe de l’Inrap, conduite par Bastien Dubuis, a mis au jour, à Lavau, une nécropole qui a perduré de la fin de l’âge du Bronze au temps des Tricasses gallo-romains. Elle y a découvert une tombe princière des environs de 450 avant notre ère, riche de près de deux-cents pièces formant un exceptionnel mobilier funéraire céramique grecque, chaudron de bronze parmi les plus grands du monde antique, vaisselle étrusque, ustensiles d’argent et d’or, bijoux d’or, char à deux roues… Pour la première fois, l’ensemble des objets de la tombe princière, est présenté au public un peu plus de 10 ans après leur découverte.

À travers ce fil directeur qu’est le défunt et sa tombe et plus largement le site de Lavau, l’exposition illustre la démarche de l’archéologie contemporaine qui tente de reconstituer une histoire oubliée, en mobilisant tout l’éventail des sciences du patrimoine capable de lire un monde sans écriture. Elle parvient ainsi à restituer les funérailles grandioses d’un souverain disparu, reposant dans un monument architecturalement hors normes, mobilisant un public sans doute nombreux et bénéficiant d’un traitement particulier du corps, sans doute embaumé . .

