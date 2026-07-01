Lavaudieu fête de la barrique Lavaudieu
samedi 18 juillet 2026 · Lavaudieu
Informations pratiques
Lavaudieu
Lavaudieu fête de la barrique
Le Bourg Lavaudieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Venez célébrer la fête de la barrique à Lavaudieu.
Au programme concours de pétanque, messe, apéritif, animations folkloriques, jeux pour enfants, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal gratuit avec Yannick Thierry.
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Le Bourg Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00 lavaudieu@ot-brioude.fr
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English :
Come celebrate the Barrel Festival in Lavaudieu.
On the program: a pétanque tournament, Mass, aperitif, folk entertainment, games for children, a torchlight procession, fireworks, and a free dance with Yannick Thierry.
L’événement Lavaudieu fête de la barrique Lavaudieu a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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