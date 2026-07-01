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AGENDA · Lavaudieu

Lavaudieu fête de la barrique Lavaudieu

samedi 18 juillet 2026 · Lavaudieu

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
43100 Lavaudieu
Département
Haute-Loire
Tarif

Lavaudieu

Lavaudieu fête de la barrique

Le Bourg Lavaudieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Venez célébrer la fête de la barrique à Lavaudieu.
Au programme concours de pétanque, messe, apéritif, animations folkloriques, jeux pour enfants, retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal gratuit avec Yannick Thierry.
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Le Bourg Lavaudieu 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 46 00  lavaudieu@ot-brioude.fr

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English :

Come celebrate the Barrel Festival in Lavaudieu.
On the program: a pétanque tournament, Mass, aperitif, folk entertainment, games for children, a torchlight procession, fireworks, and a free dance with Yannick Thierry.

L’événement Lavaudieu fête de la barrique Lavaudieu a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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