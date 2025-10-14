Lavender Walk en concert, sortie d’album au 38Riv Jazz Club — Festival JAZZ SUR SEINE 2025 38Riv Jazz Club Paris

Les trois instrumentistes y bâtissent un univers fleuri et captivant, où l’improvisation relaie l’écriture pour faire rêver en douceur. Tantôt survolté tantôt éthéré, le trio se pare de multiples facettes pour faire rayonner avec chaleur leur conversation musicale.

Thomas Gaucher : guitare, guitare en Bb

Christelle Raquillet : flûte, flûte basse, voix

Cyril Drapé : contrebasse

Dans le cadre du Festival JAZZ SUR SEINE 2025.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz-folk, compositions — Lavender Walk est un trio singulier qui mêle avec finesse jazz, folk et musique de chambre. Entre chansons hybrides, berceuses sous-marines et grooves exaltants, le groupe révèle un deuxième EP de compositions à écouter au coin du feu.

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/