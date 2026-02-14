L’avenir de la langue bretonne, Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur, Saint-Herblain

L’avenir de la langue bretonne Mardi 31 mars, 20h00 Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur Loire-Atlantique

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T20:00:00+02:00 – 2026-03-31T22:00:00+02:00

Fin : 2026-03-31T20:00:00+02:00 – 2026-03-31T22:00:00+02:00

Mazeaz Le Brun, jeune père élevant ses enfants en langue bretonne, viendra nous présenter son projet « défi des 1000 familles ». Ce défi ambitieux répond à un besoin essentiel : réimplanter la langue au sein des familles pour que cela ne reste pas uniquement la langue de l’école.

Et pour nous parler des différentes stratégies de revitalisation, Visant Roue de l’Office Publique de la Langue Bretonne viendra apporter son expertise.

Soirée en langue bretonne traduite simultanément en français.

Centre Culturel Breton Yezhou Ha Sevenadur 12 avenue de l’Angevinière, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Sillon de Bretagne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.centreculturelbreton.fr »}, {« type »: « email », « value »: « degemer@yhs.bzh »}, {« type »: « phone », « value »: « 0750504358 »}]

L’avenir de la langue bretonne