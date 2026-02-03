L’avenir de la langue bretonne Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-31 20:00 – 22:00

Gratuit : non prix libre Tout public – Adultes

Mazeaz Le Brun, jeune père élevant ses enfants en langue bretonne, viendra nous présenter son projet « défi des 1000 familles ». Ce défi ambitieux répond à un besoin essentiel : réimplanter la langue au sein des familles pour que cela ne reste pas uniquement la langue de l’école. Et pour nous parler des différentes stratégies de revitalisation, Visant Roue de l’Office Publique de la Langue Bretonne viendra apporter son expertise. Soirée en langue bretonne traduite simultanément en français.

Bourg Saint-Herblain 44800

https://www.centreculturelbreton.fr



