L’avenir de la vérité, Werner Herzog. Rencontre avec Josie Mély De natura rerum Arles

L’avenir de la vérité, Werner Herzog. Rencontre avec Josie Mély

Samedi 14 mars 2026 de 18h à 20h. De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles Bouches-du-Rhône

L’Arlésienne Josie Mély est la traductrice de l’œuvre de Werner Herzog de l’allemand vers le français. Le dernier opus publié traite de la vérité et du mensonge, de l’Antiquité à nos jours. Rencontre et lecture.

L’avenir de la vérité, Werner Herzog

Séguier, février 2026



Que reste-t-il de la vérité à l’heure des fake news , de l’intelligence artificielle et de la montée des populismes ? Werner Herzog revient avec un essai choc sur les grandes questions qui déchirent notre présent.



La quête de la vérité est ce voyage vers l’inconnu qui nous distingue des vaches dans la prairie , nous dit Werner Herzog. Le fait est que cette quête a toujours animé les sociétés humaines, tel un élan vers l’idéal. Mais face aux manipulations de masse permises par les technologies numériques, au spectre de la désinformation généralisée et à la montée des populismes, cette ère toucherait-elle à sa fin ?



Des fake news de l’Antiquité aux enjeux actuels de l’intelligence artificielle, de la conquête de Mars aux récits d’enlèvement par les extraterrestres, de l’extase des mystiques du Moyen Âge à l’émotion puissante que nous pouvons ressentir devant une œuvre d’art, le réalisateur de Fitzcarraldo sonde, médite, s’interroge. Il en résulte une réflexion pleine d’humour et de lucidité, qui mêle avec virtuosité anecdotes, souvenirs de tournage et érudition. Un livre incandescent, qui fait la part belle aux pouvoirs de la poésie et de la fiction pour nous rappeler que la vérité n’est pas seulement affaire de faits, mais aussi de sensibilité et d’émerveillement. .

De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 32 00 78 contact@denaturarerum.fr

Josie Mély is the translator of Werner Herzog’s work from German into French. Her latest work deals with truth and lies, from Antiquity to the present day. Interview and reading.

