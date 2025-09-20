L’Avenir s’est construit à l’est Groupe scolaire Jean Jaurès Neuilly-sur-Marne

Groupe limité à 20 personnes, inscription obligatoire

Construit dans les années 1920, bien après les lotissements Les 24 arpents et l’Epi d’Or créés dès 1902, l’Avenir est l’un des quartiers les plus étendus de la ville. Longtemps isolée du reste de la ville par l’hôpital de Maison-Blanche, cette partie de Neuilly-sur-Marne est en pleine transformation.

Les Archives municipales vous proposent de partir à la découverte de ce quartier et de son histoire.

Groupe scolaire Jean Jaurès 48 avenue de Maison Blanche 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 L’Avenir Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@neuillysurmarne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.71.90.87.73 »}] Neuilly-Plaisance (RER A), Chesnay-Gagny (RER E), bus 113 ou 221

Visite commentée

Archives municipales de Neuilly-sur-Marne