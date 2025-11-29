L’Avent de La Voute Les Voivres

L’Avent de La Voute

7 rue du Val de Voge Les Voivres Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

Date(s) :

2025-11-29

La maison associative d’artistes et d’artisans La Voute inaugure la saison des fêtes de fin d’année en se parant de magie et en vous proposant un événement chaleureux et convivial, durant lequel vous pourrez découvrir des expositions et démonstrations de savoirs faire locaux (photo animalière, ferronnerie d’art,sculpture sur bois, BD, peinture, macramé, crochet, sculpture sur pierre, savonnerie, herboristerie, cirerie, enluminure, borderie d’art… A cette occasion les ateliers seront ouverts au public! Dans un décors de marché de Noël vous profiterez aussi de la buvette et de la petite restaurations ainsi que d’une animation musicale!Tout public

7 rue du Val de Voge Les Voivres 88240 Vosges Grand Est +33 7 81 22 67 12

English :

The La Voute artists’ and craftsmen’s association inaugurates the festive season by adorning itself with magic and offering you a warm and friendly event, during which you can discover exhibitions and demonstrations of local skills (animal photography, ironwork, wood carving, comics, painting, macramé, crochet, stone carving, soapmaking, herbal medicine, waxwork, illumination, borderie d’art…). All workshops will be open to the public! In a Christmas market setting, you’ll also enjoy refreshments and musical entertainment!

German :

Das Künstler- und Kunsthandwerkerhaus La Voute läutet die Weihnachtszeit ein, indem es sich zauberhaft herausputzt und Ihnen eine gemütliche und gesellige Veranstaltung anbietet, bei der Sie Ausstellungen und Vorführungen lokaler Fertigkeiten entdecken können (Tierfotografie, Kunstschmiedearbeiten, Holzschnitzerei, Comics, Malerei, Makramee, Häkeln, Steinbildhauerei, Seifenherstellung, Kräuterkunde, Wachsmalerei, Buchmalerei, Kunstsäumerei…). Bei dieser Gelegenheit sind die Werkstätten für die Öffentlichkeit zugänglich! In einer Weihnachtsmarktkulisse werden Sie auch von einem Imbissstand und kleinen Speisen sowie musikalischer Unterhaltung profitieren!

Italiano :

L’associazione di artisti e artigiani La Voute inaugura le festività con una magica manifestazione di calore e convivialità, durante la quale si potranno scoprire mostre e dimostrazioni di abilità locali (fotografia di animali, lavorazione del ferro, scultura del legno, fumetto, pittura, macramé, uncinetto, scultura della pietra, saponeria, erboristeria, lavorazione della cera, illuminazione, borderie d’arte, ecc.) I laboratori saranno aperti al pubblico! In un’atmosfera da mercatino di Natale, potrete anche gustare rinfreschi e spuntini, oltre a musica dal vivo!

Espanol :

La Voute , asociación de artistas y artesanos, inaugura la temporada festiva con un despliegue mágico de calor y convivencia, durante el cual podrá descubrir exposiciones y demostraciones de oficios locales (fotografía de animales, forja, talla en madera, cómic, pintura, macramé, ganchillo, talla en piedra, jabonería, herboristería, cerería, iluminación, borderie d’art, etc.). Los talleres estarán abiertos al público En un ambiente de mercado navideño, también podrá disfrutar de refrescos y tentempiés, así como de música en directo

L’événement L’Avent de La Voute Les Voivres a été mis à jour le 2025-11-10 par OT EPINAL ET SA REGION