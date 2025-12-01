L’Avent Noël -La Grande Parade de Noël Marange-Silvange

L’Avent Noël -La Grande Parade de Noël

Pl. du Marché Marange-Silvange Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2025-12-20 18:30:00

2025-12-20 20:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Accompagne´ de 70 personnages et de nombreux chars, le Père Noel descendra les rues de la commune à bord de son car magique jusqu’à` la place du Colibri, ou` il viendra a` la rencontre des enfants pour un moment de partage et, bien sûr, une séance photos !Tout public

0 .

Pl. du Marché Marange-Silvange 57535 Moselle Grand Est +33 3 87 36 61 70 accueil@mairie-marange-silvange.fr

English :

Accompanied by 70 characters and numerous floats, Santa Claus will travel through the streets of the town in his magical coach to the Place du Colibri, where he will meet the children for a moment of sharing and, of course, a photo opportunity!

German :

Begleitet von 70 Figuren und zahlreichen Wagen wird der Weihnachtsmann in seinem magischen Bus durch die Straßen der Gemeinde bis zum Place du Colibri fahren, wo er die Kinder zu einem gemeinsamen Moment und natürlich zu einem Fotoshooting treffen wird!

Italiano :

Accompagnato da 70 personaggi e da una serie di carri allegorici, Babbo Natale percorrerà le strade della città con la sua magica carrozza fino alla Place du Colibri, dove incontrerà i bambini per un momento di condivisione e, naturalmente, per una foto!

Espanol :

Acompañado por 70 personajes y numerosas carrozas, Papá Noel recorrerá las calles de la ciudad en su mágico carruaje hasta la plaza del Colibrí, donde se reunirá con los niños para compartir un momento y, por supuesto, hacerse una foto

