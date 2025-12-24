L’Aventura Repas dansant de la Saint Valentin

Salle des fêtes de Finsac Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’Association L’AVENTURA vous propose

Samedi 14 février à 20H00

Un Repas Dansant ( traiteur Sylvain Bounichou)

Au profit des résidents de la Maison Perce Neige de Gourdon.

Avec pour l’ambiance Olivier Imberty!

Infos+réservations: 0553298812 0680858591

L’Association L’AVENTURA vous propose

Samedi 14 février à 20H00

Un Repas Dansant ( traiteur Sylvain Bounichou)

Au profit des résidents de la Maison Perce Neige de Gourdon.

Avec pour l’ambiance Olivier Imberty!

Soirée au profit de personnes en situation de handicap. Soyeux nombreux à participer.

Infos+réservations: 0553298812 0680858591 .

Salle des fêtes de Finsac Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 88 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Aventura Repas dansant de la Saint Valentin

L’Aventura invites you to take part

Saturday January 18th at 8pm

Mouzens village hall

Sauerkraut evening (aperitif, soup, sauerkraut, salad, cheese, dessert, white wine or beer) + dance (hosted by Olivier Imbertyt (25?)

Booking Tel: 06 80 85 85 91/05 53 29 88 12

L’événement L’Aventura Repas dansant de la Saint Valentin Coux et Bigaroque-Mouzens a été mis à jour le 2025-12-22 par Périgord Noir Vallée Dordogne