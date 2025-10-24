L’aventure de Bari à la ferme Laval

Pendant les vacances scolaires (zone B), La Cité du Lait propose l’animation L’Aventure de Bari à la ferme les vendredis matin pour les 3 5 ans. Assis face à un livre géant, les enfants assisteront à l’aventure de Bari l’éléphant qui quitte son cirque et découvre l’univers de la ferme. Après

tarif unique 4€ .

18 Rue Adolphe Beck Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 59 51 90 musee.lacitedulait@fr.lactalis.com

English :

During school vacations (zone B), La Cité du Lait offers Bari’s Adventure on the Farm on Friday mornings for children aged 3 to 5. Sitting in front of a giant book, children will witness the adventure of Bari the elephant as he leaves his circus and discovers the world of the farm. After

German :

Während der Schulferien (Zone B) bietet La Cité du Lait freitags morgens für Kinder von 3 bis 5 Jahren die Animation Bari’s Abenteuer auf dem Bauernhof an. Vor einem riesigen Buch sitzend, erleben die Kinder das Abenteuer des Elefanten Bari, der seinen Zirkus verlässt und die Welt des Bauernhofs entdeckt. Nach

Italiano :

Durante le vacanze scolastiche (zona B), La Cité du Lait propone L’avventura di Bari in fattoria il venerdì mattina per i bambini dai 3 ai 5 anni. Seduti davanti a un libro gigante, i bambini potranno seguire l’avventura dell’elefante Bari che lascia il suo circo e scopre il mondo della fattoria. Dopo

Espanol :

Durante las vacaciones escolares (zona B), La Cité du Lait propone La aventura de Bari en la granja los viernes por la mañana para niños de 3 a 5 años. Sentados frente a un libro gigante, los niños podrán seguir la aventura del elefante Bari, que abandona su circo y descubre el mundo de la granja. Después de

