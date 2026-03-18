L’Aventure de Pâques, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne

L’Aventure de Pâques, au Château de Morlanne

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 18:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Pour le repas de Pâques, les Ritter ont commandé à Louison, pâtissière renommée, son fameux gâteau.

Mais malheur ! Son chat Mimi a renversé du chocolat sur sa recette ! A toi de l’aider à retrouver les ingrédients nécessaires à la fabrication de la pâtisserie ! L’aventure de Pâques aura lieu le Dimanche 05 Avril, de 10h à 12h30, puis de 14h à 18h. Départs toutes les 30 min. Sur inscription. .

Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr

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English : L’Aventure de Pâques, au Château de Morlanne

L’événement L’Aventure de Pâques, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran