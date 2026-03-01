L’Aventure de Pâques chasse aux œufs

Plan d’eau Walscheid Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-22 13:30:00

fin : 2026-03-22 16:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Rendez-vous pour une sortie en famille pleine de surprises Une activité ludique, conviviale et parfaite pour les petits comme les grands proposée par la MAM les Pt’Hiboux. Réservation par internet. Payant.Enfants

4 .

Plan d’eau Walscheid 57870 Moselle Grand Est mamlespthiboux57@gmail.com

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English :

Rendezvous for a family outing full of surprises A fun, friendly activity perfect for young and old alike, proposed by MAM les Pt’Hiboux. Book online. Charges apply.

L’événement L’Aventure de Pâques chasse aux œufs Walscheid a été mis à jour le 2026-03-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG