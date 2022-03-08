L’aventure de Printemps au domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis

L’aventure de Printemps au domaine de Chaalis

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le printemps s’installe à Chaalis… Dans cette nouvelle aventure, énigmes et épreuves

attendent les familles sur le thème de la nature avec, en récompense, un ballotin d’œufs en chocolat.

Horaires 10h 18h

Durée 1h à 1h30

Idéal pour les enfants de 4 à 16 ans

Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 04 02

English :

Spring at Chaalis? In this new adventure, enigmas and challenges

await families on the theme of nature, with the reward of a box of chocolate eggs.

Times: 10am to 18h

Duration: 1h to 1h30

Ideal for children aged 4 to 16

