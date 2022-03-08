L’aventure de Printemps au domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis
L’aventure de Printemps au domaine de Chaalis Fontaine-Chaalis samedi 11 avril 2026.
L’aventure de Printemps au domaine de Chaalis
Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis Oise
Le printemps s’installe à Chaalis… Dans cette nouvelle aventure, énigmes et épreuves
attendent les familles sur le thème de la nature avec, en récompense, un ballotin d’œufs en chocolat.
Horaires 10h 18h
Durée 1h à 1h30
Idéal pour les enfants de 4 à 16 ans
Domaine de Chaâlis Fontaine-Chaalis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 54 04 02
English :
Spring at Chaalis? In this new adventure, enigmas and challenges
await families on the theme of nature, with the reward of a box of chocolate eggs.
Times: 10am to 18h
Duration: 1h to 1h30
Ideal for children aged 4 to 16
