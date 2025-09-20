L’aventure des cépages Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne Aubière

L’aventure des cépages Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne Aubière samedi 20 septembre 2025.

L’aventure des cépages 20 et 21 septembre Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne Puy-de-Dôme

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Partie très certainement du Caucase, où ont été retrouvées les plus anciennes traces de vinification, cette aventure nous entraîne dans les vignobles de l’Antiquité gréco-romaine, en Gaule et dans une Europe qui va importer, sélectionner et démultiplier les variétés (appelées cépages à la fin du Moyen Âge), pour faire du vin une boisson mondialisée. Le voyage de la vigne se poursuit de nos jours, de l’Amérique du Sud à la Polynésie, en passant par l’Afrique du Sud ou l’Australie, par le métissage (naturel ou non) et la multiplication d’un nombre incroyable de cépages aux formes, couleurs, parfums et saveurs tous plus diversifiés les uns que les autres.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée de la vigne et du vin est ouvert exceptionnellement samedi et dimanche !

Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne 24 bis avenue Jean Noellet 63170 Aubière Aubière 63170 Les Foisses Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0443762560 https://www.clermontmetropole.eu/fr/bouger-se-divertir/le-dynamisme-culturel/les-musees-de-clermont-auvergne-metropole/musee-de-la-vigne-et-du-vin-de-basse-auvergne/ Imaginé lors d’une semaine culturelle sur les métiers de la vigne et du vin en 1985 et ouvert depuis 1995, il témoigne de la tradition et du renouveau viticole : – la Cave à Madame : un diaporama, une reconstitution du cycle végétatif, un atelier de tonnelier et les différentes étapes de la vinification vous inviteront à découvrir les savoir-faire et les objets caractéristiques du 19ème siècle jusqu’au milieu du 20ème siècle . – un conservatoire des cépages, espace de plein air, bordant le stationnement du musée, invite à parcourir librement les cépages plantés anciens et ceux offerts par les villes jumelées : Grevenmacher (Luxembourg) et Sperlonga (Italie). On retrouve également trois cépages autorisés en Côtes d’Auvergne : le Chardonnay en blanc, le Pinot Noir et le Gamay en rouge. Ce sont pas moins de 21 cépages qui témoignent du patrimoine viticole. A proximité : – bus T2C – Ligne 3 – arrêt Casati – parking du Musée gratuit

Partie très certainement du Caucase, où ont été retrouvées les plus anciennes traces de vinification, cette aventure nous entraîne dans les vignobles de l’Antiquité gréco-romaine, en Gaule et dans va…

© Musée de la Vigne et du Vin de Basse-Auvergne