L’aventure des oeufs de Pâques

Rue du Parc Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Pour la deuxième année consécutive, le Comité des Fêtes invite vos petits explorateurs pour une aventure chocolatée le dimanche 5 avril 2026 pour Pâques. Sortez les paniers, les cloches vont passer !

Pour la deuxième année consécutive, le Comité des Fêtes invite vos petits explorateurs pour une aventure chocolatée le dimanche 5 avril 2026 pour Pâques. Sortez les paniers, les cloches vont passer ! .

Rue du Parc Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 20 86 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the second year running, the Comité des Fêtes invites your little explorers for a chocolate adventure on Easter Sunday, April 5, 2026. Get out your baskets, the bells are about to ring!

L’événement L’aventure des oeufs de Pâques Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2026-02-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme