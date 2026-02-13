L’aventure des oeufs de Pâques Beaumont-en-Véron
L’aventure des oeufs de Pâques Beaumont-en-Véron dimanche 5 avril 2026.
L’aventure des oeufs de Pâques
Rue du Parc Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire
Début : Dimanche 2026-04-05
Pour la deuxième année consécutive, le Comité des Fêtes invite vos petits explorateurs pour une aventure chocolatée le dimanche 5 avril 2026 pour Pâques. Sortez les paniers, les cloches vont passer !
Rue du Parc Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 20 86 42
English :
For the second year running, the Comité des Fêtes invites your little explorers for a chocolate adventure on Easter Sunday, April 5, 2026. Get out your baskets, the bells are about to ring!
