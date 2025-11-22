L’AVENTURE DU PETIT FLÛTISTE – COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

L’AVENTURE DU PETIT FLÛTISTE Début : 2025-11-22 à 17:30. Tarif : – euros.

L’AVENTURE DU PETIT FLÛTISTE DE RIEN DU TOUTMadame Gentille aime la musique. Elle apprend qu’un flûtiste, un petit flûtiste de rien du tout vient de s’échapper de l’orchestre symphonique !Madame Gentille aime la musique. Elle apprend qu’un flûtiste, un petit flûtiste de rien du tout vient de s’échapper de l’orchestre symphonique. Ordre est donné de ne jamais le laisser entrer chez soi. Seulement… Qui frappe à la porte ? Le petit flûtiste (de rien du tout) ! Madame Gentille le laisse entrer…Elle a décidé de ne pas le dénoncer…Clément et Julien, jouent de la flûte, du piano, donnent de la voix et nous régalent avec leurs habituelles clowneries musicales pour nous faire passer un moment mêlant intelligence et divertissement, tout en traversant l’histoire de la musique. Un spectacle pour petits (à partir de 5 ans) et grands (jusqu’à2,08m).Distribution: Clément Joubert, Julien JoubertMise en scène : Clément Joubert, Julien JoubertAuteur : Eric HerbetteDurée : 50 minutes

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75