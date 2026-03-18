L’aventure du pirate de Leyre

Biganos Gironde

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-04-13 2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

Il paraît qu’un pirate s’est échoué ici…il y a bien longtemps. Le pirate de Leyre, un sacré personnage ! Borgne et boiteux, apprend comment il a fait pour survivre entre forêt galerie et vieux port mystérieux. Son histoire est gravée dans chaque recoin de ce site. Retrace son aventure pas à pas et découvre ses trésors. Une aventure pleine de jeux, de découvertes et de mystères où l’histoire du pirate se mêle à celle du port et du fleuve sauvage. .

Informations pratiques

Durée: 2h

Pour les enfants de 6 à 12 ans

Pour tout renseignements complémentaires, merci de prendre contact avec l’office de tourisme au 05 57 70 67 56. .

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

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English : L’aventure du pirate de Leyre

L’événement L’aventure du pirate de Leyre Biganos a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur Bassin