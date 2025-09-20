L’Aventure du Train L’Aventure du Train Andrézieux-Bouthéon

Tarif unique à 5 € par personne. Réservation fortement conseillée. Places limitées à 48 personnes par départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T17:15:00 – 2025-09-21T18:45:00

Saviez-vous que la première ligne de chemin de fer du continent européen date de 1827 et a été construite dans la Loire, entre Saint-Étienne et Andrézieux ?

Revivre cette histoire en compagnie des pionniers du rail.

Embarquez dans les wagons, la locomotive va partir.

Ouvrez grands vos yeux et vos oreilles pour un parcours-spectacle numérique et immersif, suivi d’une balade en petit train pour visiter les vestiges du terminus de la ligne en bord de Loire.

Près pour 1h30 de voyage dans le temps ?

Alors en voiture, l’aventure du train commence ici !

Parcours-spectacle numérique et immersif (+55min), suivi d’une balade en petit train (+25 min), autour de la première ligne de chemin de fer d’Europe continentale.

L'Aventure du Train avenue Martouret 42160 Andrézieux-Bouthéon Andrézieux-Bouthéon 42160 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 07 64 61 54 32 https://www.aventuredutrain.com L'Aventure du Train, centre d'interprétation de la première ligne de chemin de fer du continent. Expérience immersive, numérique et patrimoniale. Spectacle multimédia et balade en petit train.

