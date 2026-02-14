L’Aventure du Vivant débarque à Épinal : Montez à bord du Camion !, Centre des congrés, Épinal (88), Épinal

L’Aventure du Vivant débarque à Épinal : Montez à bord du Camion ! 6 – 8 mars Centre des congrés, Épinal (88) Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T09:00:00+01:00 – 2026-03-06T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T09:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Venez découvrir le « Bus du Vivant », un camion spécialement aménagé pour vous offrir une expérience immersive et vous aider à trouver votre passion. Que vous soyez attiré par le soin aux animaux, la technologie, l’environnement ou la conception paysagère, l’enseignement agricole propose plus de 150 formations (de la classe de 4ème aux diplômes d’ingénieur, vétérinaire ou paysagiste).

Zoom sur le Forum des Métiers

Ne manquez pas le rendez-vous phare pour votre orientation :

Quand ? Le vendredi 6 mars 2026, de 9h à 19h.

7 pôles à découvrir : forêt, paysage/horticulture, service à la personne, commerce, agriculture/agroequipement, cheval

Pour qui ? Collégiens, lycéens, étudiants et personnes en reconversion.

Informations Pratiques

Dates : Les 6, 7 et 8 mars 2026.

Lieu : Salon GREEN EXPO, Centre des Congrès d’Épinal.

Métiers à découvrir : Éleveur, vétérinaire, viticulteur, ingénieur agronome, jardinier paysagiste, technicien forestier, et bien d’autres !

Révèle ton talent et viens construire ton avenir avec nous !

Centre des congrés, Épinal (88) EPINAL Épinal 88000 Vosges Grand Est

La Chambre d’Agriculture des Vosges est ravie d’annoncer une étape exceptionnelle de la tournée « L’Aventure du Vivant » au cœur de notre département à l’occasion du salon GREEN EXPO. formation emploi