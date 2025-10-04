L’aventure en casques virtuelles Médiathèque de Montmorot Montmorot

L’aventure en casques virtuelles Médiathèque de Montmorot Montmorot samedi 4 octobre 2025.

L’aventure en casques virtuelles Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Montmorot Jura

Deux places disponibles par créneau de 15 minutes à réserver

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Ateliers casques VR

Partez en voyage immersif autour du monde grâce aux casques virtuels ! Réservez votre créneau individuel de 15 minutes samedi 4 octobre entre 10h et 12h et vivez une expérience inouïe !

Médiathèque de Montmorot 10 place de la mairie 39570 Montmorot Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté https://www.montmorot.fr/la-mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 47 32 74 »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-09-03T16:25:20.608Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « bibliotheque@montmorot.fr », « response »: {« passId »: 342630269, « isPending »: false, « addressId »: 76050}, « venueId »: 151933, « description »: « Ateliers casques VRnPartez en voyage immersif autour du monde gru00e2ce aux casques virtuels ! Ru00e9servez votre cru00e9neau individuel de 15 minutes samedi 4 octobre entre 10h et 12h et vivez une expu00e9rience inouu00efe ! n », « category »: « EVENEMENT_JEU », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-03T16:25:20.315Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1735751, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-03T16:25:20.399Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 386488860, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 1, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1759564800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-09-03T16:25:20.607Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/342630269 »}] Espace lecture de 200 m2 entièrement inclusif et à vocation troisième lieu. Près de 10 000 ouvrages à disposition du public dans un espace lumineux, convivial, agrémenté d’un jardin. Chaque mois de nombreuses animations sont proposées autour d’une thématique spécifique alliant conférences, ateliers, expositions et lectures. Parking à proximité

Ateliers casques VR

@ministère de la culture