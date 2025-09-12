L’AVENTURE FARFELUE DU PR ZIKMU Saint-Brevin-les-Pins

Découvrez le monde merveilleux de la musique à travers l’aventure farfelue du professeur Zikmu, un spectacle musical pour les petits et les plus grands !

Le professeur Zikmu est un scientifique reconnu, mais un peu triste… Il aurait bien voulu devenir musicien.. Cependant, il ne se laisse pas abattre pour autant car aujourd’hui, c’est un grand jour !

Le professeur vient de mettre la main sur un objet mystérieux renfermant des forces maléfiques. Sa curiosité scientifique reprenant le dessus, Il l’ouvre et… PATATRAC !

Le professeur se retrouve dans une situation des plus délicate. Seule solution pour s’en sortir La magie de la musique !

Placement libre.

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.

NB Chaque enfant doit être sous la responsabilité d’un adulte majeur et chaque participant doit être muni d’un billet.

IMPORTANT

Une réservation vous engage, votre présence est obligatoire au moins 15 minutes avant le début du spectacle.

L’accès à la salle vous sera refusé une fois le spectacle commencé et ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Votre réservation ne pourra pas non plus être déplacée sur une autre représentation. .

10 Avenue des Frères Lumière Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 52 80 00 75 contact@le-canotier.net

