L’AVENTURE FARFELUE DU PROFESSEUR ZIKMU – L AVENTURE FARFELUE DU PROFESSEUR ZIKMU – PELOUSSE PARADISE Ales samedi 29 novembre 2025.

L’AVENTURE FARFELUE DU PROFESSEUR ZIKMU – L AVENTURE FARFELUE DU PROFESSEUR ZIKMU Début : 2025-11-29 à 15:00. Tarif : – euros.

Un voyage musical aussi drôle que magique !Le professeur Zikmu est un grand scientifique… mais au fond de lui, il aurait rêvé d’être musicien. Un jour, il découvre une mystérieuse boîte qui libère des forces maléfiques. C’est le début d’une aventure délirante où seule la musique peut le sauver ! Un spectacle interactif, coloré, joyeux et plein de rebondissements pour faire découvrir la musique aux petits comme aux grands.Instruments, rythmes, chants, surprises…Une comédie musicale participative pour enfants à partir de 3 ans !

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30