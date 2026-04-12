L’Aventure Intérieure, 51 Av. de l’Automobile, 24557 Trélissac, France, Trélissac

L’Aventure Intérieure 12 avril – 13 décembre, certains dimanches 51 Av. de l’Automobile, 24557 Trélissac, France Dordogne

Tarifs : Standard 75€ ; Standard avec location sac à dos 78€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T11:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-12-13T10:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:00:00+01:00

Ces escapades mensuelles te proposent une petite randonnée guidée de groupe (8 personnes max, 2 personnes min) avec des ateliers et jeux pour se reconnecter à soi et à la nature (développement personnel, cluedo en équipe, land’art…). Le but étant d’explorer les recoins les plus sauvages et méconnus de la Dordogne. Le pique-nique est à prévoir ainsi que les vêtements adéquats selon la météo. Le tarif est de 75€/personne. Les lieux sont dévoilés le jour J.

Durée : 7h

Activité organisée par Jordan – Le Tour de Soi

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/carnet-d-aventures-8379

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