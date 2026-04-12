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L’Aventure Intérieure, 51 Av. de l’Automobile, 24557 Trélissac, France, Trélissac

L’Aventure Intérieure, 51 Av. de l’Automobile, 24557 Trélissac, France, Trélissac

L’Aventure Intérieure, 51 Av. de l’Automobile, 24557 Trélissac, France, Trélissac dimanche 12 avril 2026.

Lieu : 51 Av. de l'Automobile, 24557 Trélissac, France

Adresse : 51 Av. de l'Automobile, 24557 Trélissac, France

Ville : 24557 Trélissac

Département : Dordogne

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 13 décembre 2026

Tarif : Tarifs : Standard 75€ ; Standard avec location sac à dos 78€

L’Aventure Intérieure 12 avril – 13 décembre, certains dimanches 51 Av. de l’Automobile, 24557 Trélissac, France Dordogne

Tarifs : Standard 75€ ; Standard avec location sac à dos 78€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-12T11:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-12-13T10:00:00+01:00 – 2026-12-13T17:00:00+01:00

Ces escapades mensuelles te proposent une petite randonnée guidée de groupe (8 personnes max, 2 personnes min) avec des ateliers et jeux pour se reconnecter à soi et à la nature (développement personnel, cluedo en équipe, land’art…). Le but étant d’explorer les recoins les plus sauvages et méconnus de la Dordogne. Le pique-nique est à prévoir ainsi que les vêtements adéquats selon la météo. Le tarif est de 75€/personne. Les lieux sont dévoilés le jour J.

Durée : 7h

Activité organisée par Jordan – Le Tour de Soi

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/carnet-d-aventures-8379

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Se reconnecter à sa nature en pleine nature Nature Randonnée nature

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