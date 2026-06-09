Le Montsaugeonnais

L’Aventure Montsaugeonnaise

en forêt Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Tout public

Jeu de piste Venez participer à cette chasse au trésor à la recherche du coffre légendaire qui a disparu en compagnie de Dame Brindillet et d’agens du Parc national. Parcours de 7,5 km à faire en famille.

Gratuit

Sur inscription .

en forêt Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English :

L’événement L’Aventure Montsaugeonnaise Le Montsaugeonnais a été mis à jour le 2026-06-09 par Antenne du Pays de Langres