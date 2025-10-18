L’AVENTURE MONTSAUGEONNAISE UN SENTIER PÉDAGOGIQUE ET LUDIQUE POUR PETITS ET GRANDS EXPLORATEURS Le Montsaugeonnais

Parking face à la mairie Le Montsaugeonnais Haute-Marne

Tout public

En collaboration étroite avec la commune du Montsaugeonnais, le Parc national inaugure L’Aventure Montsaugeonnaise un sentier pédagogique et ludique pour petits et grands explorateurs ! Une offre unique sur le territoire à partager en famille ou entre ami.e.s, et en toute autonomie grâce à un livret imprimé ou téléchargeable. Rendez-vous le samedi 18 octobre 2025 à 14h pour partir à la découverte de ce sentier.

Le Parc national de forêts a conçu et réalisé un sentier pédago-ludique au Montsaugeonnais, commune adhérente enthousiasmée par ce projet et facilitatrice pour sa mise en œuvre. Conçu sous la forme d’une chasse au trésor et accessible toute l’année, l’Aventure Montsaugeonnaise permet de découvrir un héritage historique et des patrimoines naturels remarquables. Entre forêt, campagne et village, ce sentier présente une parfaite vitrine des différents paysages que peut offrir le plateau de Langres et notamment la commune du Montsaugeonnais.

Le parcours pourra être suivi avec un livret disponible dans différents lieux (Siège du Parc national à Arc-en-Barrois, Maison du Parc national Maison de la Forêt à Leuglay, Mairie de Vaux-sous-Aubigny et Tour des Villains au Montsaugeonnais) ou téléchargeable gratuitement sur notre site internet. Cette brochure, en plus des informations sur les patrimoines du territoire, conte une histoire ludique et éducative, ponctuée d’énigmes, pour aider Dame Brindille, héroïne de cette exploration, à retrouver son trésor !

Boucle pédestre de 7,5km Départ parking face à la mairie de Vaux-sous-Aubigny

Sur inscription nombre de places limité .

Parking face à la mairie Le Montsaugeonnais 52190 Haute-Marne Grand Est +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

