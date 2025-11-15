L’aventure musicale et animale de Charlie Dada Paul Boudault Bibliothèque Municipale Montlieu-la-Garde

L’aventure musicale et animale de Charlie Dada Paul Boudault Bibliothèque Municipale Montlieu-la-Garde samedi 15 novembre 2025.

L’aventure musicale et animale de Charlie Dada Paul Boudault

Bibliothèque Municipale 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15 15:45:00

Date(s) :

2025-11-15

Charlie Dada part à la découverte de la musique et des animaux

.

Bibliothèque Municipale 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02 bibliotheque@montieulagarde17.fr

English :

Charlie Dada discovers music and animals

German :

Charlie Dada macht sich auf den Weg, um Musik und Tiere zu entdecken

Italiano :

Charlie Dada scopre la musica e gli animali

Espanol :

Charlie Dada descubre la música y los animales

L’événement L’aventure musicale et animale de Charlie Dada Paul Boudault Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2025-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac