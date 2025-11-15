L’aventure musicale et animale de Charlie Dada Paul Boudault Bibliothèque Municipale Montlieu-la-Garde
L’aventure musicale et animale de Charlie Dada Paul Boudault
Bibliothèque Municipale 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 15:45:00
2025-11-15
Charlie Dada part à la découverte de la musique et des animaux
Bibliothèque Municipale 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02 bibliotheque@montieulagarde17.fr
English :
Charlie Dada discovers music and animals
German :
Charlie Dada macht sich auf den Weg, um Musik und Tiere zu entdecken
Italiano :
Charlie Dada scopre la musica e gli animali
Espanol :
Charlie Dada descubre la música y los animales
