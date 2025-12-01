L’Aventure Musicale Les Saulnières Le Mans

L’Aventure Musicale

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

L’Aventure Musicale

Si Demain Production présente L’Aventure Musicale .

Une partie des bénéfices sera reversée à la Ligue contre le cancer de la Sarthe.

L’AVENTURE MUSICALE est un projet initié par Valentin Godineau, un jeune chanteur et musicien Durtalois qui, atteint d’un cancer, avait décidé d’organiser un spectacle afin de reverser les bénéfices à la Ligue contre le Cancer du Maine et Loire. Parti bien trop tôt, la famille et les amis de Valentin ont alors décidé de poursuivre ce beau projet et vous attendent nombreux pour cette sixième édition, le 14 décembre à 15h pour un spectacle musical ! L’équipe organisatrice souhaite remercier:

• La Mairie de Mans, pour la mise à disposition de la salle des Saulnières et la communication autour de l’événement

• Les bénévoles qui œuvrent en coulisse au bon déroulement de la soirée

• Et bien sur, l’ensemble des comédiens, chanteurs, musiciens et danseurs qui feront le show bénévolement pour vous et la Ligue ! .

Les Saulnières 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 7 65 89 71 70

English :

L’Aventure Musicale

German :

Das musikalische Abenteuer

Italiano :

L’avventura musicale

Espanol :

La aventura musical

L’événement L’Aventure Musicale Le Mans a été mis à jour le 2025-10-08 par CDT72