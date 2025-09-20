L’aventure néolithique en Montagnes Noires Alignement de Guernangoué Roudouallec

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’alignement mégalithique de Guernangoué est composé de trois longs blocs de schiste dont un seul est encore dressé. Une superbe gravure est visible sur l’un des blocs couchés : un motif en écusson associé à un motif en « P » interprété comme une hache emmanchée.

Exposition, ateliers ludiques, visites commentées, podcasts

Un événement « Coup de cœur 2025 » de la Région Bretagne

Alignement de Guernangoué Guernangoué 56110 Roudouallec Roudouallec 56110 Morbihan Bretagne 0675887547

Roi Morvan Communauté