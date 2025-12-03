L’aventure sur un plateau – jeux de société Musée Jules Verne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-29 14:00 – 17:30

Gratuit : non Droits d’entrée habituels Droits d’entrée habituels En famille, Jeune Public, Tout public

Le temps d’une partie, vivez l’aventure d’un parcours semé d’embûches ! Profitez de la sélection de jeux proposés au fil du parcours de visite, et prolongez votre découverte du musée par un moment de convivialité et de divertissement en famille. Comme les héros de Jules Verne, partez à la découverte des mondes marins, sillonez les voies ferrées d’Europe, et explorez les profondeurs de l’océan.

Musée Jules Verne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr