L’avenue du Ping Cabourg

L’avenue du Ping Cabourg dimanche 6 juillet 2025 10:00:00.

L’avenue du Ping

Avenue de la Mer Cabourg Calvados

Tarif : – –

Début : 2025-07-06 10:00:00

fin : 2025-07-06 17:00:00

2025-07-06

Envie de bouger, de vous amuser ou simplement de passer un bon moment en famille ou entre amis ? Venez découvrir L’Avenue du Ping, une animation conviviale et entièrement gratuite, en plein cœur de l’Avenue de la Mer.

Six tables de ping-pong seront installées tout au long de l’avenue il suffit de se balader, de choisir sa table… et de jouer ! Raquettes, balles sont à disposition.

Au programme parties libres pour tous les âges, et démonstrations pour s’inspirer des pros.

Accès libre, sans inscription.

Avenue de la Mer Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

English : L’avenue du Ping

Want to get moving, have fun or simply spend some quality time with family and friends? Come and discover L?Avenue du Ping, a free, friendly event in the heart of the Avenue de la Mer.

Six ping-pong tables will be set up all along the avenue: just stroll along, choose your table? and play! Rackets and balls are available.

On the program: free games for all ages, and demonstrations to draw inspiration from the pros.

Free access, no registration required.

German : L’avenue du Ping

Möchten Sie sich bewegen, Spaß haben oder einfach eine gute Zeit mit der Familie oder mit Freunden verbringen? Entdecken Sie die Avenue du Ping, eine gesellige und völlig kostenlose Veranstaltung im Herzen der Avenue de la Mer.

Sechs Tischtennisplatten werden entlang der Avenue de Mer aufgestellt: einfach spazieren gehen, eine Platte auswählen und losspielen! Schläger und Bälle stehen zur Verfügung.

Auf dem Programm stehen freie Spiele für alle Altersgruppen und Vorführungen, um sich von den Profis inspirieren zu lassen.

Freier Zugang, keine Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Volete muovervi, divertirvi o semplicemente passare una bella serata con la famiglia e gli amici? Venite a scoprire L’Avenue du Ping, un evento gratuito e amichevole nel cuore dell’Avenue de la Mer.

Sei tavoli da ping-pong saranno allestiti lungo tutto il viale: basta passeggiare, scegliere il proprio tavolo… e giocare! Saranno disponibili racchette e palline.

In programma: giochi gratuiti per tutte le età e dimostrazioni per trarre ispirazione dai professionisti.

L’ingresso è gratuito, non è necessaria l’iscrizione.

Espanol :

¿Quiere moverse, divertirse o simplemente pasar un buen rato con la familia y los amigos? Venga a descubrir L’Avenue du Ping, un evento gratuito y amistoso en pleno corazón de la Avenue de la Mer.

Se instalarán seis mesas de ping-pong a lo largo de la avenida: sólo tendrá que pasear, elegir su mesa… ¡y jugar! Habrá raquetas y pelotas a su disposición.

En el programa: partidas gratuitas para todas las edades y demostraciones para inspirarse en los profesionales.

Entrada gratuita, sin inscripción.

L’événement L’avenue du Ping Cabourg a été mis à jour le 2025-06-28 par OT Cabourg