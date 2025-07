L’avenue Victor Hugo en Fête ! Lisieux

L’avenue Victor Hugo en Fête ! Lisieux vendredi 25 juillet 2025.

L’avenue Victor Hugo en Fête !

Avenue Victor Hugo Lisieux Calvados

Début : 2025-07-25 14:00:00

fin : 2025-07-25 23:30:00

2025-07-25

Le vendredi 25 juillet, l’avenue Victor Hugo est en fête !

Dans l’après-midi, de 14h à 18h, les commerçants de l’avenue Victor Hugo et de la rue de la Résistance vous proposent des animations, dégustations et découverte de stands.

La fête continue à partir de 18h avec le bar La Famille qui propose DJ et concerts pour une soirée sous le signe de la musique !

VENDREDI 25 JUILLET DÈS 14H GRATUIT

Avenue Victor Hugo Lisieux 14100 Calvados Normandie

English : L’avenue Victor Hugo en Fête !

On Friday, July 25, Avenue Victor Hugo celebrates!

In the afternoon, from 2pm to 6pm, shopkeepers on Avenue Victor Hugo and Rue de la Résistance offer entertainment, tastings and stalls.

The festivities continue from 6 p.m., with the La Famille bar offering DJs and live music for a musical evening!

FRIDAY, JULY 25 FROM 2PM FREE

German : L’avenue Victor Hugo en Fête !

Am Freitag, dem 25. Juli, wird die Avenue Victor Hugo gefeiert!

Am Nachmittag, von 14 bis 18 Uhr, bieten Ihnen die Geschäftsleute der Avenue Victor Hugo und der Rue de la Résistance Animationen, Verkostungen und die Entdeckung von Ständen an.

Ab 18 Uhr geht das Fest mit der Bar La Famille weiter, die mit DJs und Konzerten für einen Abend im Zeichen der Musik sorgt!

FREITAG, 25. JULI AB 14 UHR KOSTENLOS

Italiano :

Venerdì 25 luglio, Avenue Victor Hugo sarà in festa!

Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, i negozianti di avenue Victor Hugo e rue de la Résistance proporranno una serie di eventi, degustazioni e bancarelle tutte da scoprire.

I festeggiamenti proseguono dalle 18.00, con il bar La Famille che propone DJ e musica dal vivo per una serata musicale!

VENERDÌ 25 LUGLIO DALLE 14:00 GRATUITO

Espanol :

El viernes 25 de julio, la avenida Victor Hugo estará de fiesta

Por la tarde, de 14:00 a 18:00, los comerciantes de la avenue Victor Hugo y de la rue de la Résistance le propondrán una serie de actos, degustaciones y puestos que podrá descubrir.

A partir de las 18:00, la fiesta continuará en el bar La Famille, donde los DJ y la música en directo amenizarán la velada

VIERNES 25 DE JULIO A PARTIR DE LAS 14:00 GRATIS

