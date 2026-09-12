Laver son linge toute une histoire ! Journées du Patrimoine Lavoir Lou Lavadou Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Laver son linge toute une histoire ! Journées du Patrimoine

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h.

Saynète à 10:30 et 11:15. Lavoir Lou Lavadou Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le lavoir Lou Lavadou reprend vie pendant une matinée avec l’association Lou Galoubet qui vous transporte dans le temps pour découvrir comment les habitants lavaient le linge dans le passé !

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Lavoir Lou Lavadou Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

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English :

The Lou Lavadou washhouse comes back to life for a morning thanks to the Lou Galoubet association, which takes you back in time to discover how people used to do their laundry in the past!

L’événement Laver son linge toute une histoire ! Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-08-31 par Maison du Tourisme de Lambesc