Lavercantière-Rampoux en fête Lavercantière samedi 9 août 2025.

Lavercantière Lot

Le comité des fêtes de Lavercantière-Rampoux vous convie à sa traditionnelle fête de village.

3 jours de fête, repas et bal habituels, l’occasion pour petits et grands, de passer un moment convivial et de s’amuser !

Programme 2025 en cours. .

Lavercantière 46340 Lot Occitanie

English :

The Lavercantière-Rampoux festival committee invites you to its traditional village fête.

3 days of festivities, meals and the usual ball, an opportunity for young and old to spend a convivial moment and have fun!

German :

Das Festkomitee von Lavercantière-Rampoux lädt Sie zu seinem traditionellen Dorffest ein.

3 Tage Fest, die üblichen Mahlzeiten und Bälle, die Gelegenheit für Groß und Klein, einen geselligen Moment zu verbringen und sich zu amüsieren!

Italiano :

Il Comitato per la Festa di Lavercantière-Rampoux vi invita alla sua tradizionale festa di paese.

3 giorni di festeggiamenti, il consueto pranzo e ballo, un’occasione per giovani e meno giovani di trascorrere un momento di convivialità e divertimento!

Espanol :

El Comité de Fiesta de Lavercantière-Rampoux le invita a su tradicional fiesta del pueblo.

3 días de fiesta, la comida y el baile de siempre, ¡una oportunidad para que grandes y pequeños pasen un rato agradable y se diviertan!

