L’AVEUGLEMENT – LA CARAVELLE Meaux

L’AVEUGLEMENT – LA CARAVELLE Meaux vendredi 5 décembre 2025.

L’AVEUGLEMENT Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

VILLE DE MEAUX – TH LUXEMBOURG PRÉSENTE : L’AVEUGLEMENTDistribution Collectif EKRAX Comédiennes Agathe Marquet, Alice Boulan, Andréa Luzi, Dahlia Rezgui, Louna Andruszkow, Milia Dugoua MacéCitoyen.ne.s, Dans le cadre de la 53e année du programme “Reconstruction” de la Ligue Citoyenne Sociale (L.C.S.), notre gouvernement a adopté, avec modifications, la proposition de loi 42 704 sur la perception anti-discriminante. À partir du 61 Tervenère de l’année 53, la totalité de la population de notre nation verra sa vue retirée et sa liberté rendue. La L.C.S. veille sur vous Dans un monde en reconstruction, la Ligue Citoyenne Sociale gouverne au nom du bien commun. Dans les coulisses de l’usine pharmaceutique nationale, six femmes découvrent une vérité troublante qui remet en cause leurs certitudes. Doiventelles obéir ou se révolter ? Jusqu’où aller contre l’injustice ? L’Aveuglement, une dystopie rythmée et chorégraphiée où la révolte s’immisce dans le quotidien.Partenaires : L’Éponyme, école de théâtre La Coconnerie Le Théâtre du Gouvernail

LA CARAVELLE 10, rue Winston Churchill 77100 Meaux 77