Lavey’Ronde des jeux d’hiver La Ronceraie Laveyron

Lavey’Ronde des jeux d’hiver

La Ronceraie 140 allée de la Ronceraie Laveyron Drôme

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 23:00:00

2025-11-29

Une journée pour jouer et découvrir des jeux de société et des jeux-vidéo rétro. Pour enfants, ados et adultes. Tournois de Skyjo en journée (sur réservation). Une salle sera réservée pour les jeux experts en soirée.

La Ronceraie 140 allée de la Ronceraie Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cpdjeu@gmail.com

English :

A day to play and discover board games and retro video games. For kids, teens and adults. Skyjo tournaments during the day (reservation required). A room will be reserved for expert games in the evening.

German :

Ein Tag zum Spielen und Entdecken von Brettspielen und Retro-Videospielen. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Skyjo-Turniere tagsüber (auf Vorbestellung). Am Abend wird ein Raum für Expertenspiele reserviert.

Italiano :

Una giornata per giocare e scoprire giochi da tavolo e videogiochi retrò. Per bambini, ragazzi e adulti. Tornei di Skyjo durante il giorno (su prenotazione). La sera sarà riservata una sala per le partite degli esperti.

Espanol :

Una jornada para jugar y descubrir juegos de mesa y videojuegos retro. Para niños, adolescentes y adultos. Torneos de Skyjo durante el día (previa reserva). Por la noche se reservará una sala para partidas de expertos.

