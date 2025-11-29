L’avez-vous lu ? Chartres

L’avez-vous lu ?

Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2025-11-29 11:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

Envie de lire ? De découvrir des auteurs ? Les bibliothécaires partagent leurs lectures des romans récents et des titres qui ont attiré leur attention.

English :

Want to read? To discover authors? The librarians share their readings: recent novels and titles that have caught their attention.

German :

Haben Sie Lust zu lesen? Neue Autoren zu entdecken? Die Bibliothekarinnen teilen ihre Lektüre mit Ihnen: aktuelle Romane und Titel, die ihre Aufmerksamkeit erregt haben.

Italiano :

Vuoi leggere? Per scoprire gli autori? I bibliotecari condividono le loro letture: romanzi recenti e titoli che hanno attirato la loro attenzione.

Espanol :

¿Quieres leer? ¿Para descubrir autores? Los bibliotecarios comparten sus lecturas: novelas recientes y títulos que les han llamado la atención.

