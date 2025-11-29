L’avez-vous lu ? Chartres
L’avez-vous lu ? Chartres samedi 29 novembre 2025.
L’avez-vous lu ?
Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-29 11:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Envie de lire ? De découvrir des auteurs ? Les bibliothécaires partagent leurs lectures des romans récents et des titres qui ont attiré leur attention.
Passage des Poètes Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Want to read? To discover authors? The librarians share their readings: recent novels and titles that have caught their attention.
German :
Haben Sie Lust zu lesen? Neue Autoren zu entdecken? Die Bibliothekarinnen teilen ihre Lektüre mit Ihnen: aktuelle Romane und Titel, die ihre Aufmerksamkeit erregt haben.
Italiano :
Vuoi leggere? Per scoprire gli autori? I bibliotecari condividono le loro letture: romanzi recenti e titoli che hanno attirato la loro attenzione.
Espanol :
¿Quieres leer? ¿Para descubrir autores? Los bibliotecarios comparten sus lecturas: novelas recientes y títulos que les han llamado la atención.
