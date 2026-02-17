L’avez-vous lu ? Chartres

L’avez-vous lu ?

Passage des Poètes Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-03-28 11:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-03-28

Envie de lire ? De découvrir des auteurs ? Les bibliothécaires partagent leurs lectures des romans récents et des titres qui ont attiré leur attention.

Passage des Poètes Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Want to read? To discover authors? The librarians share their readings: recent novels and titles that have caught their attention.

