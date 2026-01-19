L’avez-vous lu, nouvelle formule Chartres

L’avez-vous lu, nouvelle formule

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Les bibliothécaires partagent leurs coups de cœur… et vous invitent à présenter les vôtres. Un moment d’échange chaleureux, accompagné d’une collation conviviale.

English :

Librarians share their favorites? and invite you to share yours. A warm moment of exchange, accompanied by a convivial snack.

