L’avez-vous lu, nouvelle formule Chartres
L’avez-vous lu, nouvelle formule Chartres samedi 28 février 2026.
L’avez-vous lu, nouvelle formule
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-28 10:30:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Les bibliothécaires partagent leurs coups de cœur… et vous invitent à présenter les vôtres. Un moment d’échange chaleureux, accompagné d’une collation conviviale.
.
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Librarians share their favorites? and invite you to share yours. A warm moment of exchange, accompanied by a convivial snack.
L’événement L’avez-vous lu, nouvelle formule Chartres a été mis à jour le 2026-01-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES