L’Avifaune nicheuse de la cité phocéenne Une richesse méconnue Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Marseille 4e Arrondissement

L’Avifaune nicheuse de la cité phocéenne Une richesse méconnue

Vendredi 23 janvier 2026 à partir de 18h30. Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) pour la conférence L’Avifaune nicheuse de la cité phocéenne Une richesse méconnue .

En 2015 était publié L’atlas des oiseaux nicheurs de Marseille (ed Delachaux & Niestlé), sous la coordination d’Éric Barthélemy, président de l’Association La Chevêche et un groupe d’ornithologues, auquel Richard Freze était associé. Fruit d’un travail de recensement de l’avifaune nicheuse de la cité phocéenne, réalisé entre 2010 et 2014, cet atlas urbain est le second publié après celui de la Ville de Paris.



Richard Freze se propose de présenter quelques unes des espèces nicheuses parmi les quatre-vingt-six recensées, plus particulièrement les rapaces. Il détaillera leurs comportements, leurs besoins en habitats et en alimentation, ainsi que divers aspects de biologie et d’éthologie de ces oiseaux.



Par Richard Freze, Ornithologue Membre du CEN PACA



En collaboration avec les Amis des Musées de Marseille



• Gratuit

• Réservation conseillée museum@marseille.fr .

Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us at the Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille (MHNM) for the conference L?Avifaune nicheuse de la cité phocéenne Une richesse méconnue .

L’événement L’Avifaune nicheuse de la cité phocéenne Une richesse méconnue Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-31 par Ville de Marseille