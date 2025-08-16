L’Avinture oenotouristique Dorlisheim

1 impasse Calvin Dorlisheim Bas-Rhin

Jeu coopératif entre un Escape Game, une chasse au trésor et un Géocaching. Il s’agit de retrouver des indices perdus par le vigneron. Il faudra faire preuve de réflexion pour percer les secrets du Domaine.

Groupes de 2 à 8 joueurs

Smartphone nécessaire uniquement sur réservation .

1 impasse Calvin Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 33 91 07 v.goesel@orange.fr

